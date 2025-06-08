Фестиваль купеческих традиций прошел в историческом музее в Серпухове

Фото: Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов

Возле Каретного сарая на площадке Серпуховского историко-художественного музея собрались жители и гости городского округа, чтобы погрузиться в атмосферу XVIII–XIX веков. Фестиваль «Купеческий вкус» проводят уже седьмой год подряд.

Серпуховский историко-художественный музей продолжает сохранять наследие семьи Мараевых и популяризировать купеческие традиции. Гости праздника посетили ярмарку изделий ручной работы, продегустировали ароматные чаи и натуральные фермерские продукты.

Завершился фестиваль «Купеческий вкус» показом спектакля «Вишневый сад». Его представила зрителям молодежная труппа театральной студии «Маска» из деревни Большое Грызлово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru разместили афишу мероприятий, которую пополняют каждый день.

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