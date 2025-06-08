Фестиваль купеческих традиций прошел в историческом музее в Серпухове

Возле Каретного сарая на площадке Серпуховского историко-художественного музея собрались жители и гости городского округа, чтобы погрузиться в атмосферу XVIII–XIX веков. Фестиваль «Купеческий вкус» проводят уже седьмой год подряд.
Серпуховский историко-художественный музей продолжает сохранять наследие семьи Мараевых и популяризировать купеческие традиции. Гости праздника посетили ярмарку изделий ручной работы, продегустировали ароматные чаи и натуральные фермерские продукты.
Завершился фестиваль «Купеческий вкус» показом спектакля «Вишневый сад». Его представила зрителям молодежная труппа театральной студии «Маска» из деревни Большое Грызлово.