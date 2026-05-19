Фестиваль культуры прошел в Солнечногорске

16 мая в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска состоялся фестиваль «КодФЕСТ: Взломай код города!». Мероприятие собрало около 400 жителей и гостей города, предложив им обширную программу с интерактивными площадками.

«Волонтеры Подмосковья» встречали посетителей, рассказывали им о площадках и дарили открытки. В течение всего дня работали тематические зоны, посвященные известным писателям, художникам и деятелям культуры. Гости фестиваля могли посетить аллеи Михаила Лермонтова, Александра Блока и Бориса Васильева, узнать больше о творчестве Исаака Левитана, Васи Ложкина и Романа Фашаяна.

В рамках фестиваля все желающие могли проверить свои знания об истории Солнечногорска в краеведческом квизе «Тайны города». Также для участников провели познавательные лекции и мастер-классы по созданию закладок, росписи ложек и гипсовых фигурок.

«Отрадно, что так много семей пришли провести этот день в парке: они зарядились творческой атмосферой и узнали, насколько богата и многогранна история нашего округа. Подобные мероприятия пробуждают у подрастающего поколения интерес к литературе и искусству, воспитывают гордость за то, что здесь жили выдающиеся личности», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, посетители могли обменяться книгами в пункте буккроссинга, купить товары на ярмарке изделий ручной работы местных мастеров и сделать памятные снимки в фотозонах.