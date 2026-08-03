Фестиваль «Культурный код Подмосковья» прошел в Чехове

1 августа в городском парке культуры и отдыха и в парке «Дубки» в селе Троицкое состоялось семейное мероприятие. Фестиваль подчеркнул ценность мастерства ремесленников, живой интерес к истории края и желание участников включаться в традиционные игры.

Для гостей городского парка подготовили викторину и творческую мастерскую. Особый интерес вызвали краеведческая игра «От Лопасни до Чехова» и литературная мастерская «Чеховские личности». Весь день работали фотосушка «Подмосковье в лицах» и «Аллея мастеров», где проходили ярмарка изделий ручного труда и мастер‑классы.

В парке «Дубки» на центральной площадке прошла фольклорно‑игровая программа «Забавы Русской старины», мастер‑класс «Народное ткачество» и фотоинтерактив «Русский кокошник». Для детей организовали мастер‑класс по росписи акрилом и парковый квест «Тайны бабушкиного сундука». Гости также смогли потанцевать и поучаствовать в программе «Заигриши Руси». Завершили фестиваль флешмобом «Веретено».