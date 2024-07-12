Фестиваль «Культурный код Подмосковья» пройдет в Солнечногорске в выходные

В ближайшие выходные, 13 и 14 июля, в городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске устроят тематическое мероприятие «Культурный код Подмосковья». Там пройдут мастер-классы, викторины и анимационная программа.

В субботу все начнется в 12:00, а в воскресенье — в 11:00. Для гостей парка проведут мастер-классы и исторические викторины, а для детей — игровую программу с аниматорами. Также состоится выступление симфонического оркестра «Инструментальная капель» и концертная программа «Ретро парк».

«Приглашаем всех желающих присоединиться к „Культурному коду Подмосковья“. Погрузитесь в атмосферу истории, традиций и народных обычаев нашего Солнечногорска! Встречаемся в парке культуры и отдыха, около памятника М. Ю. Лермонтову, чтобы провести замечательные выходные вместе, наполнить их событиями и хорошим настроением!» — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятие проходит в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

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