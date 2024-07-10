Фестиваль «Культурный код Подмосковья» пройдет в парках 13 и 14 июля

Фестиваль «Культурный код Подмосковья» пройдет в более чем 80 парках региона 13 и 14 июля. Гостей ждут вставки, экскурсии, лекции о городских округах, концертные программы и многое другое.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в парке «Елочки» в Домодедово пройдет географическая викторина и выставка работ выдающегося русского живописца Игоря Грабаря, а во Фрязинском лесопарке состоится выставка, посвященная космосу, а также мастер-класс по живописи.

В Раменском городском парке для гостей подготовили обзорную экскурсию, а также цифровой исторический квест.

Также различные культурные мероприятия пройдут и в других подмосковных парках, которые организовали в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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