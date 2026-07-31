Фестиваль «Культурный код Подмосковья» пройдет в Чехове 1 августа

Познавательно-развлекательный фестиваль состоится 1 августа в городском парке культуры и отдыха, а также в парке «Дубки» в селе Троицкое. Подобное мероприятие проведут в более чем 65 парках региона.

Для жителей и гостей округа подготовили масштабную программу в городском парке культуры и отдыха, которая пройдет с 12:00 до 16:00. В Шахматной беседке состоятся викторина «Тайны старого парка» (12:00), творческая мастерская по рисованию «Гордость земли Чеховской» (13:00) и фотосушка «Подмосковье в лицах» (12:00). В Большой беседке проведут краеведческую игру МЕМО «От Лопасни до Чехова» (14:00) и лекцию «Чеховские личности» (15:00). Также на территории парка будет организована «Аллея мастеров», где гостей ждут ярмарка и мастер-классы.

В селе Троицкое все мероприятие пройдет на Центральной площадке. Гости смогут поучаствовать в фольклорно-игровой программе «Забавы русской старины», мастер-классах «Народное ткачество» и «Арт-древность», фотоинтерактивной программе «Русский кокошник», флешмобе «Веретено». На территории парка состоится квест «Тайны бабушкиного сундука».