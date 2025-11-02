Фестиваль «Кухни народов России» пройдет в Химках

В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября в парке культуры и отдыха имени Толстого организуют фестиваль «Кухни народов России». Жителям Химок и гостям города представят удмуртские оладьи, татарский чак-чак, городецкие пряники, знаменитые русские щи и другие угощения.

Также каждый желающий сможет оценить фермерские продукты и национальные блюда из разных регионов, присоединиться к кулинарным и ремесленным мастер-классам, посетить выступления артистов.

Площадку фестиваля разместят на главной аллее парка. Здесь развернется ресторанный дворик, где можно будет попробовать блюда национальной кухни. Среди них — пышные удмуртские оладьи (табани), самое известное татарское блюдо — чак-чак, русские щи прямо из печи.