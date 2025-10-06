Фестиваль «Кряква Кривякинская» пройдет в Воскресенске 10 октября

Ежегодное традиционное мероприятие состоится в парке усадьбы Кривякино. Организаторы подготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу.

Юных искателей приключений ждет увлекательный квест «Кто сказал Кря?». Блеснуть эрудицией и получить подарки можно будет в викторине «Пернатая головоломка». Для посетителей проведут мастер-классы по росписи кофейных игрушек «Кофейный Арт», созданию интерьерной картины из бумаги «Утятки — дружные ребятки», пластилинографии «Уточка», изготовлению значков «Кряква Кривякинская».

Полюбоваться творениями юных художников приглашают на выставку «ТУТ-Утки». Гостей парка также ждут интерактивные площадки с играми и тематическим аквагримом, представление «Птичий переполох» с участием ростовых кукол театра «Софит», зажигательный флешмоб от коллектива «Каприз» и концерт творческих коллективов Воскресенска.

Это будет по-настоящему семейный праздник, где каждый найдет развлечение по душе. Всех желающих ждут в парке усадьбы Кривякино с 16:00 до 19:00 10 октября.