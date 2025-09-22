Фестиваль креативных индустрий прошел в Балашихе

В этом году фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» посвятили знаменательной дате — 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Мероприятие собрало мастеров, творческие коллективы, музыкантов, а также жителей и гостей города, превратив территорию сквера у исторического объекта в масштабную творческую площадку.

Это общественное пространство стало настоящей мастерской под открытым небом, где каждый мог погрузиться в историю легендарного производства. Особый интерес у посетителей вызвали архивные фотографии фабрики, которые с помощью современных технологий искусственного интеллекта «ожили» на глазах у публики. Собравшиеся на фестивале получили возможность принять участие в создании коллективной анимации и внести свой вклад в большой уличный арт-объект, выполненный из нитей — символа традиционного ремесла фабрики.

Одним из ключевых событий стала выставка «Хрупкая сила», посвященная женским профессиям, которые играли важную роль в истории предприятия. Посетители экспозиции познакомились с трудом и вкладом женщин в развитие производства и города в целом.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Гостей ждало костюмированное дефиле, танцевальные выступления, творческие мастер-классы, а также арт- и дизайн-маркет, где можно было приобрести уникальные изделия местных ремесленников. В течение двух дней фестиваля на площадке звучала живая музыка: вокалисты, диджеи и музыкальные коллективы создавали праздничную атмосферу для всех посетителей. Для детей и взрослых организовали спортивные активности — дворовые игры, мини-футбол и лазертаг.

Особое внимание привлекло появление на территории фабрики около 100 новых арт-объектов, созданных совместными усилиями жителей городского округа и участников творческого сообщества «Энтузиасты». Среди них — декоративные изразцы, образующие «ленту времени», которая символизирует исторический путь фабрики, а также «стена славы», на которой увековечены имена выдающихся владельцев предприятия и культурных деятелей, связанных с Балашихой.