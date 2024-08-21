Фестиваль креативных индустрий пройдет в Балашихе 24 августа

В субботу, 24 августа, в арт-квартале Фабрика1830 в Балашихе пройдет фестиваль «Энтузиасты» — главное событие лета для креативных индустрий. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости смогут раскрасить пианино, создать коллаж-портрет Балашихи, подготовить деревянных рыбок к плаванию и нарисовать балерин. Также предусмотрены концертная и танцевальная программы, мастер-классы и запуск кораблика «Мечта».

В рамках фестиваля пройдут выставка «Мы все из Балашихи», пленэр для художников с балетными танцовщицами, музыкальные концерты и творческие мастерские. Для детей проведут мастер-классы по робототехнике и игру в лазертаг. Помимо этого, всем желающим предложат создать фотозону из цветов «Коллективный коллаж».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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