Фестиваль креативных индустрий пройдет в Балашихе 12 и 13 сентября

Мероприятие «Энтузиасты» состоится на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики. Тема этого года — «Скрытый потенциал»: участники переосмыслят историю и наследие знакового места через искусство, творчество и современные городские инициативы.

Территория фабрики и прилегающего сквера превратится в большую творческую мастерскую. Здесь можно будет не только познакомиться с работами местных авторов, но и самому попробовать себя в разных направлениях, найти единомышленников и открыть новые таланты.

В сквере у Балашихинской фабрики развернется «Город энтузиастов». Креативные команды и творческие сообщества муниципалитета представят свои проекты, а гости фестиваля смогут поучаствовать в творческих активностях.

Внутренняя территория станет масштабным арт-пространством. Его центральная точка — новое общественное пространство — дополнит художественное оформление территории: муралы и мозаики, созданные участниками арт-лаборатории.

Фестиваль объединит историю, современное искусство и энергию людей, которые создают новое лицо округа. «Энтузиасты» покажут, что привычные городские пространства могут раскрывать свой потенциал по-новому — через творчество и идеи жителей.

Время проведения мероприятия: 12 сентября с 14:00 до 23:00; 13 сентября с 14:00 до 19:00. Вход свободный.