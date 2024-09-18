Фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» прошел в Балашихе

Мероприятие провели на территории исторической Балашихинской хлопкопрядильной «Фабрики 1830». На одной площадке фестиваль объединил музыкантов, актеров, художников современного искусства и ремесленников.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили не только театральные постановки и музыкальные номера, но и творческие мастер-классы, игры в лазертаг, а также выставку с товарами ручной работы. Это мероприятие закрыло летний сезон фестивалей творчества в Балашихе.

«Это событие — заключительное в череде креативных фестивалей, которые мы проводим с начала лета. Каждый из них насчитывал несколько тематических площадок, нынешний посвящен музыке и театру», — рассказала организатор фестиваля Юлианна Безбородова.

За период проведения мероприятий такого масштаба участники смогли стать соавторами нового арт-объекта в городе, изготовить уникальный путеводитель по фабрике и поиграть в настольные краеведческой игры. Также гости праздника были авторами граффити и смогли посетить десятки уникальных мастер-классов по изобразительному искусству, танцам, театру и музыке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».