Фестиваль красок прошел в деревне Золотово под Воскресенском

На берегу Голубого озера в деревне Золотово в Воскресенске 1 августа прошел 13-й фестиваль красок. Праздник собрал любителей ярких эмоций, музыки и летнего настроения.

Для гостей работали игровые площадки, мастер-классы, интерактивные зоны и яркая фотозона. На сцене зрителей заряжали отличным настроением ведущие, творческие коллективы и артисты. Желающие могли покататься на сапбордах по водной глади озера, наслаждаясь солнечной погодой и живописными видами.

Самым долгожданным моментом, как и всегда, стал массовый выброс красок. В считанные секунды небо окрасилось во все цвета радуги, а тысячи разноцветных облаков, счастливые улыбки, объятия и громкие аплодисменты стали главным символом фестиваля. Праздник, который уже 13 лет подряд объединяет жителей и гостей Воскресенска, вновь подарил всем участникам незабываемые впечатления и заряд позитива на весь год.