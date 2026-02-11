Фестиваль «Красный тюльпан» пройдет в Зарайске

Зарайск готовится к проведению одного из самых значимых патриотических событий года. Завершилась регистрация участников на XII открытый фестиваль-конкурс «Красный тюльпан».

Это творческое состязание традиционно приурочено к 37-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. В этом году организаторы определили тему программы: «Боль в сердце от Афганской войны».

«Фестиваль призван не только выявить талантливых исполнителей, но и через искусство напомнить о мужестве воинов-интернационалистов, передать память о тех событиях молодому поколению. Свое мастерство могут продемонстрировать учащиеся школ и студенты колледжей и вузов, сотрудники предприятий и организаций округа, а также солисты и творческие коллективы художественной самодеятельности», — сообщили организаторы.

Конкурсная программа охватывает три ключевых направления: вокальное искусство, хореография и художественное слово. Фестиваль развернется на сцене Центра досуга «Победа» по адресу: улица Советская, дом № 28а 14 февраля. Вход для зрителей свободный.