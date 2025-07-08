Фестиваль «Краски лета» прошел в Солнечногорске

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске состоялся фестиваль «Краски лета». Он превратил общественное пространство в яркую творческую площадку, наполненную музыкой, танцами и «фейерверками» из красок Холи.

Программа мероприятия «Цвета» стала одним из самых впечатляющих моментов мероприятия. Молодежь синхронно запускала сыпучие краски в воздух.

В рамках граффити-проекта «Время молодых» многие участники впервые попробовали рисовать с аэрозольными баллончиками, создавая уникальные абстрактные картины. Танцевальный батл также собрал талантливых ребят округа.

«Фестиваль красок в Солнечногорске проводится не первый год по губернаторской программе „Лето в Подмосковье“. Это любимое событие, которое неизменно привлекает массу посетителей, преимущественно молодежь. Для них оно стало прекрасной возможностью провести летний вечер в компании друзей или найти товарищей по интересам», — отметила заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

На фестивале также работала ярмарка мастеров, где все желающие могли приобрести уникальные изделия ручной работы — украшения, игрушки, декор и многое другое, проходили мастер-классы, на которых участники создали символический арт-объект «Маяк», а также оригинально украсили CD-диски.

Ознакомиться с афишами мероприятий в парке и на набережной можно здесь.