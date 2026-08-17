В селе Кривандино прошел фестиваль «Край мещерский — край богатый». Изделия ручной работы представили мастера и ремесленники из 11 регионов страны.

София Андриянова из подмосковного Ногинска вот уже более 10 лет делает дизайнерские валенки. Есть с меховыми помпонами, стразами и даже крыльями.

«Стопроцентная шерсть, она имеет различные свойства, и одно из свойств — теплорегуляция. При +15 в них не жарко, а при -40 не холодно. Вот такое волшебное свойство», — рассказала она.

Частью фестиваля стала дегустация фермерской продукции. Мед, квас, сыры, колбасы — все экологически чистое и сделано с любовью. Ярмарка в селе Кривандино прошла в девятый раз.