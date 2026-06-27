Фестиваль косплея, йога и чаепитие. Какие мероприятия пройдут в Подмосковье ко Дню молодежи

В выходные в Подмосковье пройдет множество мероприятий. Жители смогут выбрать интересный досуг на любой вкус: от погружения в индийскую культуру до спортивных соревнований.

Важным событием, приуроченным ко Дню Молодежи, станет фестиваль косплея и супергероев «Сталькон». Он пройдет в парке «Авангард» в Электростали 27 июня в 17:00.

В воскресенье в области состоится еще один фестиваль — «Йога & Аюрведа». Гостям предоставят возможность познакомиться с медитациями, индийскими танцами и различными восточными практиками. Мероприятие пройдет в Воскресенске в парке усадьбы Кривякино с 14:00 до 19:30.

В Бронницах 28 июня проведут фестиваль «Бронницкий код» — в парке организуют мастер-классы и выставки, на сцене выступят артисты. Событие будет проходить с 14:00 до 19:00 и завершится дискотекой.

В парке Ривьера в Можайске жителям предложат прийти на «Безумное чаепитие». Уникальное мероприятие по мотивам «Алисы в стране Чудес» начнется в воскресенье в 14:00. Любителей здорового образа жизни 28 июня также приглашают во Фрязинский лесопарк, где в 09:30 состоятся открытые соревнования по бегу «Три версты».