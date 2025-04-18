Фестиваль космических чудес прошел в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве подготовил насыщенную программу для всех любителей внеземного. Фестиваль космических чудес провели в рамках празднования Дня космонавтики.

Каждый желающий мог посетить пленэр на свежем воздухе, принять участие в тематическом мастер-классе или в развлекательной программ. Была возможность даже совершить «„Космическое путешествие“ в квест-игре. Ребята отлично справились с заданиями, проявив смекалку и эрудицию. На лектории слушателям рассказали о первом полете в космос.

Посетители также могли увидеть выставку моделей космических кораблей. Были представлены луноход, марсоход, Буран, ракета и даже робот-космонавт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая пополняется новыми культурными, туристическими, спортивными и другими событиями каждый день.