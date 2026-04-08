Выставки и игровые программы проведут в парках Подмосковья ко Дню космонавтики

В предстоящую субботу, 11 апреля, более 85 парков Московской области присоединятся к масштабному мероприятию «Фестиваль космических чудес», которое посвящено Дню космонавтики. В программу войдут костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, поэтические площадки и разнообразные игровые программы, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Центральный городской парк Королева подготовил для посетителей уникальную акцию «Ракета дружбы. Сделано в Королеве», где можно будет собрать макет ракеты из подручных материалов. Также гости смогут посетить мастер-классы «Солнечная система» и «Королевский скворечник», а также познавательный астроурок «Шаг в космос».

В парке культуры и отдыха города Жуковский пройдет кинопоказ документального фильма «Гагарин. Первый в космосе», а также выставка с элементами Культурного кода «Буран». Для юных посетителей подготовлена анимационная программа «Центр управления полетами» и награждение победителей конкурса космических поделок.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).