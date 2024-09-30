Фестиваль короткометражных документальных фильмов прошел в Подольске

В Подольске подвели итоги фестиваля короткометражных фильмов «Маленькие истории — большие смыслы» . В нем приняли участие 15 кинолент, которые разделили на номинации: «Документальное», «Любители» и «Профессионалы».

Фестиваль — уникальная площадка для молодых режиссеров. Организаторы таким образом планируют популяризировать культуру кино.

В этом году география кинолент растянулась от Москвы до Владивостока. Работы оценивали профессионалы — люди, которые имеют непосредственное отношение к кинематографу, — сценаристы, режиссеры, продюсеры и операторы.

Тренеры также поделились опытом и рассказали, как написать сценарий. Участники применили полученные знания и сняли небольшие ролики.

Церемония награждения прошла во Дворце творчества молодежи «Орбита». Первое место заняла кинолента «Вспышки» режиссера Дмитрия Лебедева, а лучшая роль — у Александра Юрина. Среди любительских фильмов победил «Телефон доверия» режиссера Даниэля Таха, лучшей документальной лентой стала работа режиссера Дарьи Курбатовой — «Чистилище».

Проект реализует «Российский Союз Молодежи» при поддержке комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск.

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