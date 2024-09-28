Фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ пройдет в Котельниках

Фестиваль конного спорта для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень» пройдет в Котельниках 28 сентября. Мероприятие состоится на территории спортивной школы олимпийского резерва «Белка» и конноспортивного клуба «Белая дача».

Фестиваль конного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Котельниках в 19-й раз. Его посетят более 400 ребят из Москвы, Московской области, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других российских городов. В нем также примут участие особенные дети из Курска, ЛНР и Республики Беларусь. Для этой категории проведут дополнительные тренировки, организуют экскурсии, проживание и питание.

В фестивале «Золотая осень» принимают участие дети с различными диагнозами: детский церебральный паралич, синдром Дауна, олигофрения, ранний детский аутизм, нарушения опорно-двигательного аппарата, интеллектуальные и психоэмоциональные расстройства. Выступят как новички, так и опытные спортсмены. Все они занимаются конным спортом в рамках реабилитационных программ. В числе опытных спортсменов — чемпион России по паралимпийской выездке, участник Паралимпийских игр в Токио, воспитанник школы олимпийского резерва «Белка» Владислав Пронский.

На фестиваль пригласили руководство городского округа Котельники, депутатов Государственной Думы, лидеров общественного мнения, благотворителей и меценатов. В программе запланированы выступления верхом на лошадях, мастер-классы, мини-зоопарк, церемонию награждения победителей и участников «Золотой осени».

В конце пройдет 28 сентября конференция с представителями организаций, которые занимаются реабилитационной верховой ездой.

Фестиваль конного спорта пройдет в школе «Белка» в доме № 3Г на Полевом проезде.

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