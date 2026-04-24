Фестиваль-конкурс «Студенческая весна» начался в Подмосковье

Фестиваль-конкурс «Студенческая весна Подмосковья» стартовал в Государственном университете просвещения в Мытищах. В областном этапе отбора приут участие около 1,5 тысячи студентов вузов со всего региона.

Как рассказали в региональном министерстве информации и молодежной политики, традиционно студенты подходят к подготовке к конкурсу с особым вниманием.

«Масштаб фестиваля говорит сам за себя: у нас девять направлений, около полутора тысяч участников, и конкуренция действительно высокая. По итогам всех отборов лучшие участники войдут в сборную региона и представят Подмосковье на всероссийском финале: студенты вузов поедут в Красноярск, а учащиеся колледжей — в Хабаровск», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Студенты вузов продемонстрировали свои способности в вокале, танце, театральном искусстве и инструментальном направлении, а также в «Моде» и «Оригинальном жанре». Номера оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства.

Председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов пожелал участникам удачи.

«Это по-настоящему яркий и масштабный конкурс, который собрал крутых, заряженных ребят со всей области. Здесь чувствуется драйв и огромное желание творить. Уверен, что для многих этот фестиваль станет отличным трамплином, и наши делегации достойно покажут себя на всероссийском уровне», — сказал он.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».