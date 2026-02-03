Фестиваль-конкурс снеговиков пройдет в Ленинском округе 14 февраля

В парке «Апаринки» в Видном 14 февраля состоится зимний творческий фестиваль-конкурс «Видный Снеговик». Он направлен на развитие семейного творчества и формирование традиций активного зимнего досуга.

Участникам предстоит заранее изготовить фигуры снеговиков высотой не менее одного метра в любой технике. Работы будут представлены в формате праздничного парада, после чего станут частью тематических фотозон в парке.

«В условиях цифровой реальности особенно важно создавать такие форматы, где люди могут проявить фантазию, поработать в команде и почувствовать себя частью большого городского сообщества. Мы рассчитываем, что конкурс станет ежегодной доброй традицией и точкой притяжения для разных поколений», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

В конкурсе могут принять участие семьи, школьные классы, творческие объединения, дворовые сообщества и коллективы организаций. В команде должны состоять от трех до десяти человек. Оценка работ будет проводиться по таким критериям, как оригинальность идеи, художественное исполнение и сложность техники.

Конкурс пройдет в два этапа: с 1 по 12 февраля открыт дистанционный прием заявок, а 14 февраля состоится очный финал. Помимо парада, в программе мероприятия — концерт, мастер-классы, интерактивные площадки и развлекательные шоу-программы для детей и взрослых. По итогам определят победителей, которые получат дипломы и призы.