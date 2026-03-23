Фестиваль-конкурс патриотической песни пройдет в Котельниках

В Культурном комплексе «Котельники» 23 апреля состоится пятый открытый фестиваль-конкурс патриотической песни «Майский ветер». К участию приглашают солистов, ансамбли и хоровые коллективы.

Мероприятие проводится при поддержке администрации городского округа Котельники. Участниками могут стать исполнители в возрасте от пяти лет. Выступления пройдут в трех номинациях: солисты, ансамбли (до 12 человек) и хоровые коллективы.

Организаторы отмечают, что фестиваль «Майский ветер» проводится уже в пятый раз и традиционно собирает большое количество участников из разных городов Подмосковья. Конкурсная программа будет оцениваться профессиональным жюри.

Заявки на участие принимаются до 10 апреля. Заполнить анкету можно по ссылке на сайте организаторов. Положение фестиваля-конкурса и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Культурного комплекса «Котельники» или уточнить по телефону 8-495-559-75-11.