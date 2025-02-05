Фестиваль-конкурс народной песни прошел в Богородском округе

Окружной фестиваль исполнителей народной песни «Многоголосый Богородск» прошел в Ногинске. Ценители и поклонники фольклорного творчества собрались в Районном доме культуры.

Конкурс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводился по пяти номинациям: солисты, дуэты, ансамбли, хоры и фольклор в четырех возрастных категориях.

Гран-при достался солисту хора русской песни имени Лидии Чадиной Евгению Морохотову, а также солисткам Детского фольклорного ансамбля «Златоцвет» — Елизавете Яковлевой и Анне Потаповой.

Лауреатами I степени в номинации «Ансамбли» стали воспитанники культурного центра «Красный Электрик» — детский ансамбль казачьей песни «Богородские казачата» и детский фольклорный ансамбль «Златоцвет». В возрастной группе от 26 лет и старше лауреатом I степени назван вокальный ансамбль «Раздолье» из Ногинского центра культуры и творчества «Глухово».

Среди солистов победу одержал: Богдан Маслюк из вокального коллектива «Богородские напевы», Лидия Котлякова и Светлана Мановицкая — солистки вокального коллектива «Поющие сердца» из Ногинского центра культуры и творчества «Глухово», а также Евгений Морохотов и Павел Рыжов — солисты хора русской песни им. Лидии Чадиной.

Лауреатом III степени в номинации «Фольклор» стала детская фолк-студия «Радогость». И, наконец, в номинации «Хоры» лауреат I степени — хор русской песни «Надежда».