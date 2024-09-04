Фестиваль-конкурс домашних заготовок пройдет в Воскресенске 28 августа

В Воскресенске пройдет фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок». Участники из разных муниципалитетов Подмосковья представят кулинарные и творческие таланты.

Хозяйки представят домашние заготовки, а также споют, станцуют, прочитают стихи и монологи. Они поделятся друг с другом семейными рецептами и научат молодых кудесниц правильной засолке и закваске, а главное — угостят гостей фестиваля.

Конкурс «Тещин погребок» пройдет в сквере у дома культуры в рабочем поселке Хорлово рядом с центром творчества «Исток». Он располагается в доме № 3 на площади Ленина.

Принять участие в фестивале может любой желающий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».