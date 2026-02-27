Фестиваль-конкурс для собак и их владельцев пройдет в Коломне

В последний день зимы, в субботу 28 февраля, в парке Мира состоится праздник для четвероногих питомцев и их хозяев. Гостей ждут соревнования «Хвостатый кросс», показ костюмов для собак и консультации ветеринаров.

Центральным событием станет забег «Хвостатый кросс», где собаки и владельцы преодолеют дистанцию вместе, демонстрируя синхронность и быстроту реакции. Также зрители увидят модный показ костюмов для домашних любимцев и показательные выступления по трюковой дрессировке и спортивному послушанию.

В программе предусмотрены тематическая фотовыставка «Каков хозяин, такова и собака», сбор помощи для бездомных животных и консультации специалистов — ветеринаров и грумеров. Гости смогут познакомиться с различными породами и принять участие в веселых стартах.

Начальник отдела развития парковых территорий дирекции парков Коломны Вера Гаина отметила, что организаторы подготовили несколько интерактивных площадок. Фестиваль пройдет с 11:00 до 14:00, вход свободный.