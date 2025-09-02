Фестиваль колокольного звона прошел в Воскресенске

Ежегодное мероприятие было приурочено к празднованию Успения Пресвятой Богородицы. Фестиваль провели на территории Успенского храма в селе Константиново.

Уже много лет наравне с опытными звонарями конкурс собирает и юных участников из разных храмов. В этом году фестиваль посетили ребята из Белоозерского, Воскресенска, Раменского и Москвы.

Звонарь храма Михаила Архангела в Загорнове Раменского района Павел Лялин приехал поучаствовать сам и привез двух своих десятилетних учеников. «Часто именно через звон дети сами приобщаются к вере и приводят к ней родителей», — рассказал Павел Лялин.

12-летний Илья Сюсин вместе со своим 10-летним братом занимаются колокольным звоном всего пару месяцев, но уже добились успеха. Илья стал победителем конкурса колокольного звона в Смоленске.

С приветственным словом участникам фестиваля обратился настоятель храма Сергей Котерев. Воспитанницы воскресной школы приготовили для гостей лимонад, чай с травами и домашние пирожки. А во дворе храма состоялась выставка урожая, выращенного старшим поколением.