Фестиваль колокольного звона прошел в Воскресенске

Фестиваль колокольного звона «Златоуст» объединил звонарей из Москвы, Пушкино, села Татаринцево Раменского муниципального округа, а также 1-го и 2-го Воскресенского благочиния. Праздничный день начался с Божественной литургии и крестного хода с образом Иерусалимской иконы Божией Матери в приходе Иоанно-Златоустовского храма села Новлянское.

После чаепития под открытым небом фестиваль открыл настоятель храма протоиерей Евгений Егоров. Священник благословил участников и пожелал им творческих успехов. Гости праздника познакомились с историей колокольного звона, узнали, почему профессия звонаря пользуется почетом, и смогли услышать разные звоны, которые исполнили профессионалы и любители. Музыка церкви лилась с переносной звонницы и со старинной колокольни.

Для зрителей также выступили музыканты и вокалисты учреждений культуры Воскресенска. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по основам колокольного звона.

Фестиваль стал не только праздником духовной музыки, но и важным событием в культурной жизни городского округа.