Фестиваль колокольного звона прошел в Воскресенске

Фестиваль колокольного звона «Златоуст» объединил звонарей из Москвы, Пушкино, села Татаринцево Раменского муниципального округа, а также 1-го и 2-го Воскресенского благочиния. Праздничный день начался с Божественной литургии и крестного хода с образом Иерусалимской иконы Божией Матери в приходе Иоанно-Златоустовского храма села Новлянское.
После чаепития под открытым небом фестиваль открыл настоятель храма протоиерей Евгений Егоров. Священник благословил участников и пожелал им творческих успехов. Гости праздника познакомились с историей колокольного звона, узнали, почему профессия звонаря пользуется почетом, и смогли услышать разные звоны, которые исполнили профессионалы и любители. Музыка церкви лилась с переносной звонницы и со старинной колокольни.
Для зрителей также выступили музыканты и вокалисты учреждений культуры Воскресенска. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по основам колокольного звона.
Фестиваль стал не только праздником духовной музыки, но и важным событием в культурной жизни городского округа.
Медведев едко высмеял фон дер Ляйен
Правительство выдаст ветеранам СВО гранты на агробизнес
Путин назначил Никитина врио главы Минтранса
Самолет из Волгограда в Санкт-Петербург отменили спустя более 12 часов задержки
Врачи НИКИ детства назвали главные летние аллергены
Будет сложнее, чем с горбатым китом. Как спасти попавшего в ловушку детеныша косатки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте