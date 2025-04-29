Фестиваль колокольного звона прошел в Химках

Церковь Георгия Победоносца в Химках стала площадкой для епархиального фестиваля колокольного звона. В программе были выступления мастеров, народные гулянья и выставка промыслов.

На территории храма Георгия Победоносца в Химках состоялся второй Епархиальный фестиваль «Фирсановский Благовест». Мероприятие собрало гостей и жителей округа, которым представили насыщенную культурную программу.

«Поздравляю всех с праздником! Такие фестивали сохраняют наши традиции и объединяют людей», — обратился к участникам депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Гостей ждал колокольный звон в исполнении известных звонарей страны: художественного руководителя ансамбля «Колокола России» Галины Филимоновой, старшего звонаря Сретенского монастыря Николая Завьялова, лауреата конкурсов Николая Самарина, а также представителей Даниловского и Алексеевского монастырей. Все желающие могли попробовать себя в искусстве звонаря, приняв участие в мастер-классе.

Фестиваль сопровождался выступлениями фольклорного ансамбля «Звонцы» и других артистов. Для участников также организовали угощения, чаепитие и выставку изделий народного творчества — от резьбы по дереву до скопинской керамики.

Отметим, что мероприятие проходит в Химках второй год подряд и уже стало доброй традицией, собирающей тех, кто ценит русскую культуру и духовное наследие.