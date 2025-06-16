Фестиваль колокольного искусства прошел в Павловском Посаде

В деревне Аверкиево уже в 16-й раз провели фестиваль колокольного искусства. Для гостей организовали развлекательную программу, в том числе кулинарные и кузнечные мастер-классы.

Мероприятие провели у Троицкого храма. Сначала прошла божественная литургия.

После все желающие могли принять участие в активностях и спортивных состязаниях. На площади перед храмом работала ярмарка народных промыслов.

Воспитанники творческих коллективов Павлово-Посадского округа и звонари подготовили выступления. Также кузнец и повар провели тематические мастер-классы.

Кроме того, гости фестиваля могли поучаствовать в плетении маскировочных сетей.

«Особую благодарность за организацию мероприятия выражаю Павлово-Посадскому благочинию за поддержку и создание столь светлого события. Фестиваль вновь подтвердил, что общение, искусство и совместное творчество способны объединить и вдохновить людей даже в самые прохладные дни», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.