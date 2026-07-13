Фестиваль колокольного искусства прошел в Павлово-Посадском округе

В деревне Аверкиево на территории Троицкого храма состоялся XVII Фестиваль колокольного искусства, посвященный 5-летию образования Балашихинской епархии. Мероприятие объединило духовную и культурную составляющие, собрав многочисленных гостей, несмотря на переменчивые погодные условия.

Программа фестиваля началась с божественной литургии, после которой для участников и зрителей были организованы выступления 30 звонарей из населенных пунктов восточного Подмосковья, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и другим народным ремеслам, ярмарка народных промыслов и концерт творческих коллективов округа. Особое внимание привлек кулинарный мастер-класс от заслуженного повара Олега Ольхова.

Почетным гостем фестиваля стал известный звонарь, преподаватель и ученый в области кампанологии Николай Иванович Завьялов, имеющий более чем 20-летний стаж служения звонарем в Сретенском монастыре Москвы и участвовавший в возрождении колокольных звонов в Московском Кремле и Храме Христа Спасителя. В своем выступлении он подчеркнул духовное и художественное значение звонарского искусства.

В концертной части фестиваля приняли участие музыкант Александр Щербаков, поэт и ведущий телеканала «СПАС» Александр Галицкий, а также популярная певица Дарья Маслова. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие прошло в теплой и радостной атмосфере, объединив гостей вокруг общих культурных и духовных ценностей.