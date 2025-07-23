Фестиваль кофе пройдет в Мелихове 2 августа

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 2 августа пройдет фестиваль для любителей кофе. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы по приготовлению напитков, конкурсы и эксперименты со специями.

Мероприятие «Кофемания в Мелихове» посвящено и Антону Чехову, который был страстным поклонником бодрящего напитка и ежедневно вставал в пять утра, чтобы насладиться им.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: директор школы бариста Choose Валерия Череватова поделится секретами приготовления кофе, а независимый эксперт лиги барменов России Михаил Веденеев проведет мастер-класс по альтернативным методам заваривания.

Праздничную атмосферу создадут лауреат международных конкурсов Елизавета Горелова и джазовое трио Юрия Псянчина с программой «Музыка со вкусом кофе». Артисты местного театра «Чеховская студия» представят миниатюры по произведениям литератора.

На творческих площадках можно будет изготовить памятные сувениры, приобрести кофе и сфотографироваться в тематической зоне.

Завершится праздник спектаклем «Рассказы на чемодане: посвящение женщинам» от творческой компании Grand Bureau, где режиссер Гааз Эрвин Петерович исследует актуальные женские проблемы и социальные вопросы.

Фестиваль стартует в полдень. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника «Мелихово».