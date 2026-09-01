Фестиваль кофе и зарядка с чемпионом по борьбе прошли в Солнечногорске

В Солнечногорске 29 и 30 августа прошел марафон смыслов «Солнечногорск-2026: семь граней единства», посвященный теме «Единство труда». Для жителей организовали фестиваль кофейного искусства, мастер-классы, зарядку с чемпионом по греко-римской борьбе и концерт.

В городском парке культуры и отдыха и на набережной озера Сенеж прошли спортивные и культурные программы. Первый день начался с зарядки и забега «5 верст». Главным событием стал II ежегодный фестиваль «Кофефест»: посетители участвовали в мастер-классах «Кофейная картина» и «Кофейное искусство», готовили коктейли в конкурсе «Черный ящик». Результаты оценивали финалисты чемпионата «Russian Coffee Cap 2026».

Также прошли лекция о кофе, занятие йогой и тематические фотозоны. День завершился концертной программой «Кофейный переполох».

«Мероприятия марафона смыслов наглядно показали, насколько разнообразны возможности для активного и творческого досуга в нашем округе. Важно, что программа была рассчитана на разные возрастные группы — это позволило семьям провести выходные вместе и открыть для себя новые увлечения. Именно из таких событий и складывается атмосфера нашего Солнечногорска», — отметил глава округа Константин Михальков.

30 августа на набережной озера Сенеж чемпион первенства России по греко-римской борьбе Артем Мормуль провел открытую тренировку для воспитанников спортивной школы № 2. Около 30 ребят от 8 до 16 лет выполнили разминку и отработали основные приемы. Здесь же прошли схватки по пляжной борьбе.

Для посетителей также работали мастер-классы столярной студии «Туки-туки», квиз «Скульптурный детектив» и арт-базар с работами местных мастеров.