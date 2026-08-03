Фестиваль ко Дню Воздушно-десантных войск прошел в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова и почетные гости — президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и прокурор Лобни Василий Антонов-Романовский — поздравили десантников и вручили благодарности. Особые слова признательности прозвучали в адрес бойцов и ветеранов специальной военной операции, а также волонтеров.

Школам № 2, 3, 4 и лицею «Авиатика» передали 3D-принтеры. Почетные знаки получили ребята из «Лобненского десанта», совершившим свой первый прыжок с парашютом. А руководитель местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников вручил Анне Кротовой медаль «За содействие СВО».

«Эта награда — не только моя. Весь наш округ как единый тыл поддерживает участников специальной военной операции. Это наша общая заслуга», — подчеркнула глава Лобни.

На фестивале были организованы тематические зоны: каждый желающий мог ознакомиться с образцами оружия и различными видами спорта, а также попробовать блюда полевой кухни.