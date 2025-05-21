Фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры пройдет в Химках 25 мая

Ежегодный Епархиальный фестиваль семейных традиций и народного ремесла «Моя большая дружная семья» пройдет в Храме Богоявления Господня в Химках 25 мая. Мероприятие приурочат ко Дню славянской письменности.

Гостей фестиваля будут ждать тематические мастер-классы на тему народного промысла, спортивные активности и танцы. Собравшимся расскажут о народных традициях и ремеслах, а также представят фотовыставку местных семей с их историями. Программу дополнит праздничный концерт, а все желающие смогут подкрепиться на полевой кухне.

Фестиваль пройдет 25 мая у Храма Богоявления Господня по адресу: улица Лавочкина, дом 6.

Программа праздника стартует в 12:00, однако жителей и гостей округа приглашают посетить храм раньше, ведь в 10:00 там проведут Божественную литургию.

Вход свободный для всех желающих.