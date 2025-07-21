Фестиваль ко Дню рождения Владимира Маяковского прошел в Пушкино

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В сквере Солнца города Пушкино 19 июля, рядом с библиотекой имени Владимира Маяковского, состоялся поэтический фестиваль, посвященный дню рождения великого поэта. Город Пушкино тесно связан с творчеством Маяковского: именно здесь летом он черпал вдохновение для своих известных произведений.

Библиотеки города подготовили насыщенную программу, которая позволила гостям окунуться в атмосферу поэзии и искусства. На главной сцене прошел гала-концерт областного конкурса позитивной литературы «Солнце» имени Маяковского, где молодые авторы представили свои свежие и оригинальные стихи.

Все желающие могли выступить на «свободном микрофоне» и поделиться своими произведениями.

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Посетителей также ждали театрализованные постановки, авторская программа представителя музея-усадьбы «Мураново» и выступления членов Союза литераторов России.

В течение всего дня работали интерактивные площадки: гости участвовали в квестах, фотографировались в тематических фотозонах, творили в арт-лабораториях и знакомились с выставками.

Любители интеллектуальных развлечений могли сыграть в шахматы, вспомнить игры, которые нравились самому Маяковскому, создать познавательные лэпбуки или оставить яркие рисунки граффити на асфальте.

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