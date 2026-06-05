Фестиваль ко дню рождения Александра Пушкина пройдет в Чехове

В субботу в Чехове состоится фестиваль «Пушкиниана», посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина. Праздничная программа развернется в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» и городском парке культуры и отдыха с 12:00 до 17:00.

Гостей праздника ждут творческие программы, выставки, спектакли, мастер-классы и выступления артистов. Главной площадкой фестиваля станет городской парк, где подготовили развлечения для посетителей разных возрастов. Организаторы также приглашают жителей округа посетить музейные экспозиции и тематические встречи, посвященные жизни и творчеству великого русского поэта.

«Фестиваль объединит поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина и позволит интересно провести выходной всей семьей», — отмечают организаторы.

В исторической части парка откроется выставка детских работ «Александр Сергеевич Пушкин глазами детей». Здесь же Чеховский городской театр представит иммерсивный спектакль «Гений и злодейство», а зрители смогут увидеть модный показ Дарьи Романовой «Мамина любовь». На центральной площадке для юных гостей подготовили театрализованную интерактивную программу «Сказка — ложь, да в ней намек…». В течение дня будут работать мастер-классы студии творчества «Арт-пташки» и ярмарка изделий ручной работы.

На территории парка пройдет квест «Там, на неведомых дорожках…», посвященный произведениям Пушкина. Завершит программу концерт у пруда, где в 16:00 выступят творческие коллективы округа.

Собственную программу подготовил музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». В полдень здесь откроется выставка заслуженного художника России Леонида Феодора и художника-модельера Галии Васильевой «Слово. Образы. Время». Во второй половине дня посетители смогут принять участие в мастер-классе по бальным танцам и посетить лекцию хореографа Вячеслава Гуральника, который возглавляет объединение коллективов бальных и исторических танцев Москвы.

Для гостей фестиваля также подготовят тематическую фотозону, где можно будет сделать памятные снимки.