Мероприятие «Художественная керамика» организовали в Гжельском государственном университете. Событие собрало гостей из округа и других стран.

Открытие 15-го юбилейного международного события прошло в стенах учебного заведения. Гжельский университет давно стал популярным не только в России, но и за ее пределами. В рамках фестиваля студенты показали свои лучшие работы.

«Здесь были представлены наши международные проекты. У нас в гостях находились представители двух латиноамериканских стран — посол Республики Сальвадор и секретарь посольства Республики Колумбия. Жители этих государств — наши студенты», — рассказал ректор университета Денис Сомов.

Фестиваль зародился в 1999 году, у него большая история. Более 3000 художников и 6000 студентов приняли участие, каждый внес свой вклад и продемонстрировал преданность делу.

Директор Института избирательного искусства и дизайна университета, заслуженный художник России Александр Рожников объяснил, что в основе керамического искусства — три стихии: глина, огонь и творец, вне зависимости от того, студент это или преподаватель.

Фестиваль был направлен на сохранение традиций народных ремесел и развитие сотрудничества между образовательными организациями, профильными предприятиями и творческими союзами.

