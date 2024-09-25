Фестиваль казачьей культуры и традиций прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялся II открытый фестиваль-конкурс «В казачьем круге». Мероприятие провели в КДЦ «Метролог». Главная цель праздника — популяризация и развитие казачьей певческой традиции, творчества казачьих коллективов, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Для гостей праздника подготовили обширную программу с погружением в культуру и быт казаков: ярмарку мастериц, стилизованную под казачью избу фотозону, катание на лошадях, шуточную рыбалку, мастер-классы по росписи пряников, украшений и набоек из ткани. Всем предлагали традиционный чай из дровяного самовара.

Также любой желающий мог принять участие в соревнованиях по сборке автомата на время. Центральным событием стал гала-концерт. В нем участвовали солисты и 12 коллективов-конкурсантов. В финале на сцене подвели итоги фестиваля и вручили почетные грамоты победителям.

«В фестивале участвуют все, кому близка казачья культура, ее богатые традиции, широта казачьей души — это профессиональные и любительские коллективы, среди которых много детских. Традиции — это наша основа, поэтому мы стремимся их не только сохранять, но и преумножать. К празднику все готовились с весны, и он прошел с размахом. Мы видим большую заинтересованность и запрос среди гостей и жителей в таких мероприятиях», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

По итогам конкурса среди взрослых коллективов лауреатами I степени признали народный коллектив «Хор русской песни „Горлица“ под руководством заслуженного артиста России Анатолия Литвиненко, лауреатами II степени — Хор русской песни „Калинушка“, руководитель Марина Сорокина и ансамбль народной песни „Славянский круг“, руководитель Иван Корешков, лауреатом III степени — ансамбль „Россияночка“, руководитель Валентина Бачой.

Среди детских коллективов лауреатом I степени стал Детский казачий ансамбль «Тимоня», руководитель Наталья Соловьева, лауреатом II степени — Фольклорный ансамбль «Сенежата», руководитель Светлана Макарова, лауреатом III степени — Детский ансамбль русской песни «Веселуха», руководитель Екатерина Антошкина.

Виталий Фомин был удостоен звания лауреата I степени среди взрослых исполнителей.

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