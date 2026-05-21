Фестиваль юношеского спорта на приз главы округа прошел в Наро-Фоминске

20 мая в культурно-спортивном комплексе «Нара» подвели итоги состязания, которое проводилось уже в 23-й раз. Весь учебный год ученики 19 школ соревновались в 10 дисциплинах, а результаты каждого этапа суммировались в общий зачет.

До самых последних стартов интрига сохранялась: четыре команды имели равные шансы на победу. Судьбу Кубка решили заключительные соревнования, где всего с отрывом в один балл абсолютным чемпионом стала школа № 3. Ее воспитанники заняли первое место сразу в двух возрастных категориях — «Молодая звезда» и «Олимпийские надежды».

Одиннадцатиклассница Елена Хван призналась, что команда нацелилась на победу еще в начале сезона. Ребята каждую неделю тренировались, осваивая волейбол, баскетбол, легкую атлетику, бадминтон и настольный теннис. Было непросто, но тренеры поддерживали. Особенно приятно, что в выпускной год ей удалось занять долгожданное первое место.

Для Романа Опалихина путь в спорт начался в шестом классе, когда учитель позвал его попробовать себя в баскетболе. Долгие тренировки привели к тому, что в этом году он получил медаль «Лучший спортсмен». Свою награду он посвятил наставникам, которые привели его в спорт и помогли добиться результата.