Фестиваль йоги пройдет в парке усадьбы Кривякино 15 июня

Летний фестиваль йоги пройдет 15 июня в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для гостей проведут мастер-классы, медитативные практики для детей и беременных, а также лекции и консультации психологов.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на фестивале также проведут концерт. На сцене выступит коллектив индийского танца «Лила Прем». В завершение гости услышат этническую музыку и огненное шоу.

Кроме того, в парке будет работать йога-маркет с экотоварами, продуктами здорового питания и деликатесами индийской кухни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».