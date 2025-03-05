Фестиваль «Ярмарка народных талантов» пройдет в Одинцове 14–16 марта

Жители Одинцовского округа имеют уникальную возможность принять участие в ежегодном открытом фестивале-конкурсе под названием «Ярмарка народных талантов». Мероприятие пройдет с 12 по 14 марта в структурном подразделении Юдинского культурно-досугового центра «Молодежный», который входит в состав культурно-досугового центра «Назарьевский».

Фестиваль собирает на одной площадке разнообразные творческие коллективы, включая фольклорные ансамбли и народные хоры, а также семейные и детские музыкальные группы, чтецов и исполнителей на традиционных народных инструментах. Здесь каждый сможет продемонстрировать свои таланты, независимо от возраста и уровня подготовки.

Кроме того, участники и посетители смогут познакомиться с работами мастеров, которые занимаются традиционными техниками декоративно-прикладного искусства. Выставлены будут произведения современных художников и мастеров, работающих в различных направлениях, а также фотохудожников, которые продемонстрируют свое видение и творческий подход.

Идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля-конкурса — талантливая Любовь Терещенко, которая вместе с командой организаторов создаст атмосферу радушия и творчества. Чтобы стать частью этого события, нужно подать заявку на участие. Это можно сделать до 10 марта 2025 года, заполнив анкету.