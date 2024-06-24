Фестиваль-ярмарка «Купеческий вкус» пройдет в Серпухове 29 июня

Фестиваль «Купеческий вкус» пройдет в Серпуховском историко-художественном музее 29 июня. Гостей ждут мастер-класс по росписи чашки, а также дегустация чая из самовара с традиционными угощениями.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на фестивале будет работать ярмарка мастеров, где все желающие смогут купить различные сувениры, а также поучаствовать в лотерее с памятными призами.

Программа начнется в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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