Фестиваль «Яблоки в Коломне» пройдет в Доме купцов Сурановых

Фестиваль «Яблоки в Коломне» пройдет в музее «Коломенская пастила» и Доме Сурановых. Для гостей подготовили особую программу, посвященную путешествиям и творчеству.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе искусствоведа, коллекционера и реставратора Виктории Тучинской. Посетители своими руками сошьют русскую сумочку — льняной лакомник. В саду музея пастилы пройдет интерактивная программа «Библиотека наследия». Также посетители насладятся музыкой эпохи барокко, посвященной природе и пению птиц, на клавесинном концерте Веры Воронежской.

На некоторые события требуется предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Отметим, купцы Сурановы — значимая фамилия в Коломне XVIII–XIX веков. Посетители музея смогут на время стать посадскими жителеми 1890 года.