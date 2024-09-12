Фестиваль яблочных пирогов провели в Орехово-Зуеве

Гости фестиваля гуляли по красочному вернисажу, играли в яблочно-грушевые шашки, наблюдали за показом мод. Главной точкой притяжения стали десертные ряды, где можно было попробовать разные виды варенья, кексы и яблочные пироги. Желающие посетили чайную церемонию с напитками на основе полезных трав.

«Первый раз мы провели этот фестиваль камерно, в Ильинском Погосте, а в этом году решили его масштабировать на весь округ. Урожай в этом году выдался щедрый, поспело много разных сортов яблок, поэтому особое внимание уделили гастрономической части праздника с дегустацией большого пирога дружбы», — отметила директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Для всех желающих работали ремесленные ряды с мастер-классами, творческие и игровые лавки.

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