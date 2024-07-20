Фестиваль «Иваново поле» стартовал в Подмосковье
В Московской области начался VI Международный фестиваль «Иваново поле». В 2023 году он собрал порядка 25 тысяч гостей, которые съехались практически со всей России.
Фестиваль проводят ежегодно, его главная задача — популяризация и развитие конного спорта.
«„Иваново поле“ — это, пожалуй, самое масштабное событие в конном спорте и вообще в конном мире. Проводится в этом году оно уже шестой раз — такой старожил среди больших, масштабных мероприятий», — сказала организатор мероприятия Инесса Тарасова.
По ее словам, в первую очередь фестиваль появился из безусловной и сильной любви к лошадям.
В программе «Иванова поля» запланировали около 200 активностей. Гостей фестиваля в том числе научат складывать мозаику, рисовать и узнать, что такое кузнечное дело. И конечно, пригласят поближе познакомиться с лошадьми.
Ухаживают за этими умными и гордыми животными тщательно: например, для гривы используют специальные шампуни и даже бальзамы. Их густоте и блеску можно только позавидовать.
Один из участников фестиваля по имени Александр рассказал, что его лошадь очень добрая и общительная.
«Мы только что откатали шоу, у нас были репетиции, чуть-чуть выдохлась. [Лошадей] можно гладить, конечно. Их можно даже обнять», — сказал он.
Перед выходом к публике лошадей моют и чистят, чтобы на сцене они были еще красивее.
Фестиваль продлится до 21 июля. На три дня его участники и гости погрузятся в конный мир всех времен и народов, а современные технологии переплетутся с аутентичными ремеслами.