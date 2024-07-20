Фестиваль «Иваново поле» стартовал в Подмосковье

В Московской области начался VI Международный фестиваль «Иваново поле». В 2023 году он собрал порядка 25 тысяч гостей, которые съехались практически со всей России.

Фестиваль проводят ежегодно, его главная задача — популяризация и развитие конного спорта.

«„Иваново поле“ — это, пожалуй, самое масштабное событие в конном спорте и вообще в конном мире. Проводится в этом году оно уже шестой раз — такой старожил среди больших, масштабных мероприятий», — сказала организатор мероприятия Инесса Тарасова.

По ее словам, в первую очередь фестиваль появился из безусловной и сильной любви к лошадям.

В программе «Иванова поля» запланировали около 200 активностей. Гостей фестиваля в том числе научат складывать мозаику, рисовать и узнать, что такое кузнечное дело. И конечно, пригласят поближе познакомиться с лошадьми.