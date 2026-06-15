Фестиваль исторической реконструкции прошел в Раменском

В Раменском прошел ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков». Мероприятие провели на площадке у бассейна «Сатурн», оно собрало более 500 участников из разных регионов России.

Фестиваль проводится 13-й год подряд. Последние восемь лет реконструкторы проводили его на Боровском кургане, на берегу Борисоглебского озера. В этом году из-за реконструкции набережной любителям древней истории пришлось переместиться на территорию Раменского городского парка.

Организаторы показали колорит древнеславянской культуры. На фестивале подготовили множество локаций и мастер-классов по русским ремеслам. Огромной популярностью пользовались ручные жернова, с помощью которых из зерна можно было получить настоящую муку.

На территории гости могли увидеть передвижную кузницу. Под открытым небом мастера демонстрировали свое умение и ковали исторические детали. Попробовать себя в боевых искусствах могли все желающие: для них организовали мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, а также по метанию боевого топора.

Одной из самых зрелищных составляющих фестиваля стали показательные поединки древних витязей. Воины сражались как целыми дружинами (общие бугурты), так и один на один (турниры поединщиков). Сражениям не помешал даже проливной летний дождь, который только придал дополнительный антураж средневековья.