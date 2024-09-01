Фестиваль исторического танца «Михайловский бал» пройдет в Коломне 7 сентября

Фото: Медиасток.рф

Бал XIX века пройдет на Михайловской набережной в Коломне 7 сентября. Участники мероприятия переоденутся в маскарадные и бальные платья и исполнят исторические танцы.

В атмосферу позапрошлого столетия участников фестиваля исторического танца «Михайловский бал» перенесут декорации старинного города и классическая музыка. Зрителей ожидают театрализованные представления, фотолокации и торговые ряды.

Станцевать под открытым небом на фестивале при наличии костюма может любой желающий. Девушкам необходимо прийти в бальном, маскарадном или концертном платье удобной для танцев длины или удлиненной юбке с нарядной блузкой.

Кроме того, девушкам нужно озадачиться подбором соответствующих прически и головного убора, обуви, перчаток и других исторических атрибутов.

Мужчинам нужно прийти в классических брюках в деловом стиле, белой рубашке и жилете, галстуке-бабочке или с шейным платком. Также стоит предусмотреть классическую танцевальную или деловую обувь и перчатки.

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