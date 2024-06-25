Фестиваль исторического фехтования прошел в парке «Апаринки» в Видном

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

В парке «Апаринки» в Видном прошел фестиваль исторического фехтования «Броненосец». В рамках мероприятия прошли дуэли, турниры по стрельбе из традиционного лука и другие активности на свежем воздухе.

Мероприятие проводилось при поддержке Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации исторического средневекового боя России.

«Исторический фехтовальный бой — это не только спортивная составляющая, но и возможность погрузиться в отечественную и мировую историю», — рассказал организатор фестиваля Виктор Боярский.

Благодаря костюмам и антуражу эпохи Средневековья участники фестиваля полностью погрузились в атмосферу прошлого.

В пресс-службе Ленинского городского округа отметили, что мероприятие прошло в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Всего в этом сезоне в местных парках проведут около 100 крупных мероприятий. Так, следующий фестиваль пройдет ко Дню молодежи — 29 июня в Центральном городском парке Видного.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался!

Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте