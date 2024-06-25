Фестиваль исторического фехтования прошел в парке «Апаринки» в Видном

В парке «Апаринки» в Видном прошел фестиваль исторического фехтования «Броненосец». В рамках мероприятия прошли дуэли, турниры по стрельбе из традиционного лука и другие активности на свежем воздухе.

Мероприятие проводилось при поддержке Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации исторического средневекового боя России.

«Исторический фехтовальный бой — это не только спортивная составляющая, но и возможность погрузиться в отечественную и мировую историю», — рассказал организатор фестиваля Виктор Боярский.

Благодаря костюмам и антуражу эпохи Средневековья участники фестиваля полностью погрузились в атмосферу прошлого.

В пресс-службе Ленинского городского округа отметили, что мероприятие прошло в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Всего в этом сезоне в местных парках проведут около 100 крупных мероприятий. Так, следующий фестиваль пройдет ко Дню молодежи — 29 июня в Центральном городском парке Видного.

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